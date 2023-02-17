Gregor Bajde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregor Bajde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregor Bajde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregor Bajde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregor Bajde 29 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregor Bajde Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gregor Bajde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gregor Bajde'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gregor Bajde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregor Bajde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregor Bajde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregor Bajde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Interblock

1 Temmuz 2012 yılında NK Celje

20 Temmuz 2015 yılında NK Maribor

31 Ağu 2016 yılında Novara

28 Ocak 2017 yılında NK Maribor

29 Temmuz 2021 yılında NK Bravo

1 Temmuz 2022 yılında NK Celje

Gregor Bajde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregor Bajde şuan NK Celje takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Gregor Bajde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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