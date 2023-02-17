Gregor Balazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregor Balazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregor Balazic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregor Balazic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregor Balazic 12 Şubat 1988 tarihinde Murska Sobota şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Gregor Balažic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregor Balazic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gregor Balazic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gregor Balazic'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gregor Balazic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregor Balazic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gregor Balazic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregor Balazic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2006 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2007 yılında Águilas

1 Ocak 2008 yılında ND Gorica

1 Ocak 2011 yılında Karpaty

1 Ocak 2015 yılında Partizan

1 Ocak 2017 yılında Ural

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2020 yılında EN Paralimniou

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2022 yılında NS Mura

Gregor Balazic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregor Balazic şuan NS Mura takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Gregor Balazic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya takımında 6 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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