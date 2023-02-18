Gregor Gulisija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregor Gulisija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregor Gulisija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregor Gulisija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregor Gulisija 4 Ocak 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Gregor Gulišija şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregor Gulisija Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gregor Gulisija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gregor Gulisija'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gregor Gulisija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregor Gulisija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregor Gulisija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregor Gulisija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U17

17 Ağu 2018 yılında NK Solin U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Solin

16 Ocak 2020 yılında LOSC Lille B

9 Şubat 2022 yılında Zrinjski Mostar

25 Ağu 2022 yılında NK Dugopolje

Gregor Gulisija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregor Gulisija şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Gregor Gulisija Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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