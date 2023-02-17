Gregor Sikosek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregor Sikosek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregor Sikosek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregor Sikosek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregor Sikosek 13 Şubat 1994 tarihinde Brežice şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Gregor Sikošek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregor Sikosek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini All Conti Sports yapmaktadır. Gregor Sikosek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gregor Sikosek'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Gregor Sikosek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregor Sikosek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregor Sikosek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregor Sikosek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Krsko U19

1 Temmuz 2012 yılında NK Krsko

20 Temmuz 2016 yılında FC Koper

28 Ocak 2017 yılında Bröndby IF

28 Ağu 2017 yılında Silkeborg IF

30 Haziran 2018 yılında Bröndby IF

22 Ağu 2018 yılında NK Domzale

31 Aralık 2019 yılında Bröndby IF

1 Ocak 2020 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2021 yılında NK Maribor

Gregor Sikosek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregor Sikosek şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gregor Sikosek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Brezice , NK Krsko

Slovenya takımında 24 numaralı formasıyla 14 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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