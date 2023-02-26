Gregori Anangono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregori Anangono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregori Anangono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregori Anangono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregori Anangono 16 Mayıs 1998 tarihinde Mira şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Gregori Alexander Anangonó Minda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregori Anangono Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 10 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gregori Anangono'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gregori Anangono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregori Anangono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregori Anangono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregori Anangono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında LDU Quito B

4 Şubat 2019 yılında CSD del Valle

5 Şubat 2019 yılında SD Aucas

30 Aralık 2019 yılında CSD del Valle

2 Ocak 2020 yılında SD Aucas

10 Ocak 2021 yılında Uni. Católica

Gregori Anangono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregori Anangono şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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