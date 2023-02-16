Gregorio Morachioli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregorio Morachioli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregorio Morachioli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregorio Morachioli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregorio Morachioli 27 Şubat 2000 tarihinde La Spezia şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregorio Morachioli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LUDUS PRO MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Gregorio Morachioli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSC Bari futbol takımında oynamaktadır. SSC Bari takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gregorio Morachioli'nin SSC Bari ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gregorio Morachioli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregorio Morachioli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregorio Morachioli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregorio Morachioli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2016 yılında Juventus U17

1 Temmuz 2017 yılında Juventus U19

30 Haziran 2018 yılında Spezia Calcio

19 Temmuz 2019 yılında Pistoiese

31 Ağu 2020 yılında Spezia Calcio

19 Eylül 2020 yılında Imolese

30 Haziran 2021 yılında Spezia Calcio

6 Temmuz 2021 yılında Renate

31 Ocak 2023 yılında Bari

Gregorio Morachioli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregorio Morachioli şuan SSC Bari takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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