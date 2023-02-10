Gregorio Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregorio Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregorio Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregorio Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregorio Rodriguez 17 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregorio Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Gregorio Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gregorio Rodriguez'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gregorio Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gregorio Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregorio Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregorio Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Instituto AC

Gregorio Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregorio Rodriguez şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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