Gregorio Tanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregorio Tanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregorio Tanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregorio Tanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregorio Tanco 10 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregorio Tanco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fantastic Soccer S.A. yapmaktadır. Gregorio Tanco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gregorio Tanco'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gregorio Tanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gregorio Tanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregorio Tanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregorio Tanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CA Banfield II

1 Ocak 2022 yılında Banfield

Gregorio Tanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregorio Tanco şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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