Gregory Coelho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregory Coelho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregory Coelho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregory Coelho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregory Coelho 1 Ocak 1999 tarihinde Cahors şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregory Coelho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Gregory Coelho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gregory Coelho'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gregory Coelho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gregory Coelho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregory Coelho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregory Coelho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rodez AF B

1 Temmuz 2019 yılında Rodez AF

3 Ağu 2021 yılında FC Sète 34

2 Aralık 2021 yılında Rodez AF

Gregory Coelho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregory Coelho şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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