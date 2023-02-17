Gregory Grisez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregory Grisez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregory Grisez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregory Grisez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregory Grisez 17 Ağu 1989 tarihinde La Louviere şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregory Grisez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agence 442 yapmaktadır. Gregory Grisez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gregory Grisez'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gregory Grisez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregory Grisez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregory Grisez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregory Grisez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında RSC Charleroi

1 Ocak 2010 yılında Boussu Dour

30 Haziran 2011 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2011 yılında CS Visé

10 Ağu 2012 yılında UR La Louvière

1 Temmuz 2014 yılında White Star

1 Temmuz 2016 yılında KSV Roeselare

1 Temmuz 2018 yılında KFCO Beerschot

1 Temmuz 2021 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2022 yılında Francs Borains

Gregory Grisez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregory Grisez şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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