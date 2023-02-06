Gregory kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregory Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregory adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregory Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregory 29 Mayıs 2001 tarihinde Planaltina şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gregory Rodrigues Xavier şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregory Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK yapmaktadır. Gregory, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Aparecidense (GO) futbol takımında oynamaktadır. AA Aparecidense (GO) takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gregory'nin AA Aparecidense (GO) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gregory Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gregory isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gregory Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregory futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ekim 2020 yılında EC Bahia B

1 Şubat 2022 yılında EC Bahia

27 Ocak 2023 yılında Aparecidense-GO

Gregory Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregory şuan AA Aparecidense (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.