Gregory Obeng Sekyere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregory Obeng Sekyere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregory Obeng Sekyere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregory Obeng Sekyere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregory Obeng Sekyere 10 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregory Obeng Sekyere Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Gregory Obeng Sekyere'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gregory Obeng Sekyere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregory Obeng Sekyere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregory Obeng Sekyere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregory Obeng Sekyere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregory Obeng Sekyere şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Gregory Obeng Sekyere Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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