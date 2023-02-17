Gregory Perseo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregory Perseo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregory Perseo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregory Perseo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregory Perseo 20 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregory Perseo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gregory Perseo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Gregory Perseo'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gregory Perseo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregory Perseo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gregory Perseo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregory Perseo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında RCS Verviers

1 Temmuz 2015 yılında Beaufays

1 Temmuz 2016 yılında FC Richelle

1 Temmuz 2018 yılında URSL Visé

Gregory Perseo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregory Perseo şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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