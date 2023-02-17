Gregory Wuthrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregory Wuthrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregory Wuthrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregory Wuthrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregory Wuthrich 4 Aralık 1994 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İsviçre,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Gregory Kwesi Wüthrich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregory Wuthrich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESHA yapmaktadır. Gregory Wuthrich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 7 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Gregory Wuthrich'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gregory Wuthrich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gregorykwesi/

Gregory Wuthrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregory Wuthrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gregory Wuthrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregory Wuthrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2014 yılında BSC Young Boys

24 Şubat 2015 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2015 yılında BSC Young Boys

18 Eylül 2019 yılında Perth Glory

7 Ağu 2020 yılında Sturm Graz

Gregory Wuthrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregory Wuthrich şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gregory Wuthrich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Holligen, SC Bümpliz, BSC Young Boys (seit 2005)

İsviçre U21 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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