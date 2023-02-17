Greig Young kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Greig Young Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Greig Young adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Greig Young Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Greig Young 10 Mayıs 2003 tarihinde Dunfermline şehrinde doğmuştur. İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Greig Young Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Greig Young, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Greig Young'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Greig Young Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Greig Young isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Greig Young Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Greig Young futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2021 yılında Raith Rovers

6 Ağu 2022 yılında Elgin City

1 Ocak 2023 yılında Raith Rovers

Greig Young Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Greig Young şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.