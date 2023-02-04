Grejohn Kyei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grejohn Kyei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grejohn Kyei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grejohn Kyei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grejohn Kyei 12 Ağu 1995 tarihinde Gonesse şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grejohn Kyei Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Grejohn Kyei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Grejohn Kyei'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Grejohn Kyei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KyeiGrejohn

http://www.instagram.com/_gk29/

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Grejohn Kyei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Grejohn Kyei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Grejohn Kyei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grejohn Kyei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Nisan 2014 yılında Stade Reims

29 Ağu 2018 yılında Lens

30 Haziran 2019 yılında Stade Reims

23 Ağu 2019 yılında Servette FC

31 Ocak 2022 yılında Clermont Foot

Grejohn Kyei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grejohn Kyei şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jeunesse Sportive Villiers-le-Bel (2003–2010), Stade de Reims (2010–2014)

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