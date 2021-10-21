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Grejuva ne demek, TDK'ya göre Grejuva kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Grejuva kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Grejuva ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Grejuva nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Grejuva kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Grejuva ne demek, TDK'ya göre Grejuva kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Grejuva ne demek? Grejuva TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi grejuva kelimesi. Peki grejuva ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre grejuva nedir, grejuva kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

GREJUVA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Grejuva kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Grejuva kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre grejuva kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rum ateşi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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