Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu
Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı belli oldu.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı belli oldu.
Kazakistan'ın Başkenti Astana'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosu açıklandı. Türkiye'yi zorlu şampiyonada şu sporcular temsil edecek:
55 Kg: Şerif Kılıç
60 Kg: Kerem Kamal
63 Kg: Rahman Bilici
67 Kg: Atakan Yüksel
72 Kg: Cengiz Arslan
77 Kg: Fatih Cengiz
82 Kg: Emrah kuş
87 Kg: Metehan Başar 97 Kg: Cenk İldem
130 Kg: Rıza Kayaalp
Kaynak: İHA
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