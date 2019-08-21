Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı belli oldu.

Kazakistan'ın Başkenti Astana'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosu açıklandı. Türkiye'yi zorlu şampiyonada şu sporcular temsil edecek:

55 Kg: Şerif Kılıç

60 Kg: Kerem Kamal

63 Kg: Rahman Bilici

67 Kg: Atakan Yüksel

72 Kg: Cengiz Arslan

77 Kg: Fatih Cengiz

82 Kg: Emrah kuş

87 Kg: Metehan Başar 97 Kg: Cenk İldem

130 Kg: Rıza Kayaalp

Kaynak: İHA