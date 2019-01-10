Grekoromen güreşçiler Bursa'da kamp yapacak
- Milli takım sporcuları, Avrupa Şampiyonası ve uluslararası turnuvalar için TOHM'da hazırlıklarına 13 Ocak'ta başlayacak
ANKARA (AA) - Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ve uluslararası turnuvalar için Bursa'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 13 Ocak Pazar günü hazırlıklara başlayacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Milli Takımı'nın Bursa'da 13 Ocak'ta başlayacak kampı, 30 Ocak Çarşamba günü sona erecek.
Kamp çalışmalarına 10 sıklette toplam 65 sporcu katılacak.
Kaynak: AA
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