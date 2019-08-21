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Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi 

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı kadrosu açıklandı.

Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi 

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı kadrosu açıklandı.

Şampiyonada ay yıldızlı armayı taşıyacak olan sporcular şöyle:

55 Kg: Şerif Kılıç

60 Kg: Kerem Kamal

63 Kg: Rahman Bilici

67 Kg: Atakan Yüksel

72 Kg: Cengiz Arslan

77 Kg: Fatih Cengiz

82 Kg: Emrah kuş

87 Kg: Metehan Başar

97 Kg: Cenk İldem

130 Kg: Rıza Kayaalp

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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