Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı kadrosu açıklandı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı kadrosu açıklandı.
Şampiyonada ay yıldızlı armayı taşıyacak olan sporcular şöyle:
55 Kg: Şerif Kılıç
60 Kg: Kerem Kamal
63 Kg: Rahman Bilici
67 Kg: Atakan Yüksel
72 Kg: Cengiz Arslan
77 Kg: Fatih Cengiz
82 Kg: Emrah kuş
87 Kg: Metehan Başar
97 Kg: Cenk İldem
130 Kg: Rıza Kayaalp
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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