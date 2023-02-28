Grenik Petrosyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grenik Petrosyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grenik Petrosyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grenik Petrosyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grenik Petrosyan 5 Aralık 2001 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Գրենիկ Պետրոսյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grenik Petrosyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UniFootball LLC yapmaktadır. Grenik Petrosyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Grenik Petrosyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Grenik Petrosyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grenik Petrosyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grenik Petrosyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grenik Petrosyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Pyunik II

1 Eylül 2018 yılında Pyunik Erivan

1 Ocak 2020 yılında BKMA Erivan

31 Ağustos 2022 yılında Pyunik Erivan

13 Ocak 2023 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2023 yılında Pyunik Erivan

Grenik Petrosyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grenik Petrosyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Grenik Petrosyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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