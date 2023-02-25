Gresild Lika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gresild Lika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gresild Lika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gresild Lika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gresild Lika 2 Kasım 1997 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gresild Lika Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFA yapmaktadır. Gresild Lika, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gresild Lika'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gresild Lika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gresild Lika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gresild Lika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gresild Lika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Kasım 2015 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2017 yılında FK Dinamo

30 Haziran 2018 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2018 yılında KF Korabi

21 Ağustos 2019 yılında FC Luftëtari

19 Eylül 2020 yılında FK Bylis

11 Ocak 2021 yılında KF Arbëria

30 Haziran 2021 yılında FK Bylis

30 Ağustos 2021 yılında FK Partizani

31 Ağustos 2022 yılında KF Skënderbeu

Gresild Lika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gresild Lika şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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