Gresti Myzeqari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gresti Myzeqari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gresti Myzeqari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gresti Myzeqari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gresti Myzeqari 22 Kasım 2002 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gresti Myzeqari Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gresti Myzeqari'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gresti Myzeqari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gresti Myzeqari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gresti Myzeqari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gresti Myzeqari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Shkumbini Peqin

31 Ocak 2022 yılında KS Besa

Gresti Myzeqari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gresti Myzeqari şuan KS Besa takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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