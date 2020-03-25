Greta Thunberg'de korona şüphesi! Karantina altında

Dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmesiyle fenomen isim haline gelen Greta Thunberg'de korona şüphesi olduğu duyuruldu.

Greta Thunberg, Avrupa seyahatlerinin ardından son iki haftadır kendisini evde izole ettiğini açıkladı.

Avrupa gezisinden sonra henüz hiçbir belirti yokken kendisini karantinaya aldığını söyleyen Thunberg, "Başlangıçta iyiydim. Ama birkaç gün sonra bazı belirtiler hissetmeye başladım" dedi.

Boğazının ağrıdığını, titrediği ve öksürdüğünü söyleyen 16 yaşındaki iklim aktivisti ayrıca, kendisiyle yolculuk yapan babası Svante Thunberg'de de bazı belirtiler olduğunu ifade etti.

BABAM DA AYNI SEMPTOMLARI GÖSTERİYOR

Virüsü bulaştırmanın ne kadar kolay olduğu konusunda farkındalık yaratmak istediğini de sözlerine ekleyen Thunberg, "Eş zamanlı olarak bir başkasında virüs olmasaydı, hiçbir şeyden şüphelenmeyebilirdim bile. Sadece sıradışı bir yorgunluk ve biraz öksürük derdim. Ve durumu bu kadar tehlikeli hale getiren şey bu… Biz risk grubunda olmayanlar çok büyük bir sorumluluğu var. Bizim davranışlarımız, birçok başka kişi için ölümle yaşam arasındaki fark olabilir" dedi.

Thunberg, İsveç'te hastanelerin acil tedavi gerekmedikçe Kovid-19 testi yapmadıklarını belirterek, "Tabii ki enfekte olduğumdan yüzde 100 emin değilim. Ama başka bir şey olamaz. Babam da tam olarak koronavirüs semptomları gösteriyor" dedi.

İsveç hükümeti, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 30 milyar euro bütçe ayrıldığını açıklamıştı. Ülkede şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle 36 kişi öldü. Vaka sayısı ise 2 bin 272.