Greta'nın Thunberg'ın Fridays For Future grubundan Atatürk'e Hakaret!

Greta Thunberg Çevre ve iklim aktivisti olarak biliniyor. Kurduğu Fridays For Future grubunun Türkiye'deki temsilcileri 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için bir gönderi paylaştı. Grubun diğer ülkelerdeki üyeleri gönderinin kaldırılmasını isteyerek Atatürk'e hakarette bulundular.

TÜRKİYE GRUBUNDAN 'YÜRÜYEN KÖŞK' PAYLAŞIMI

Fridays For Future (FFF) Türkiye temsilciliği 10 Kasım'da, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve onun doğa sevgisini anlatmak için "Yürüyen Köşk" olayını anlatan bir gönderi paylaşımında bulundu.

FFF'nin global Telegram grubunda gönderinin kaldırılması istendi. FFF Türkiye temsilciliği ise gönderiyi kaldırmayı kabul etmedi.

ATATÜRK'E VE TÜRKIYE'DEKI TEMSİLCİLERE HAKARETLER

Bunun üzerine FFF Türkiye temsilcilerine ve Atatürk'e hakaretler başladı. Bu hakaretlerden dolayı özür bekleyen FFF Türkiye temsilcileri sistematik ırkçılığa uğradıklarını belirtti.

Bir açıklama yayınlayan FFF Türkiye, konunun kapatılmasını talep ettiklerini ancak karşı tarafın hakarete devam ettiğini belirtti. Temsilciler, "FFF gibi bir toplulukta barışçıl ve dayanışmacı bir ortam olması gerekirken bize yapılan saldırılar geleceğimiz için hiç umut verici değildir" dediler.

ATATÜRK'E VE TÜRKLERE SOYKIRIMCI MUAMELESi YAPTILAR

Türk kullanıcıların konunun kapatılmasına ilişkin ricalarına rağmen kullanıcılar Atatürk'e yönelik hakaretlerine devam edip Atatürk'ü Hitler'e de benzettiler.

Greta geçmişte de YPG'ye bu paylaşımla destek vermişti.