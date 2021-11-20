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Greta'nın Thunberg'ın Fridays For Future grubundan Atatürk'e Hakaret!

Greta Thunberg'ın kurduğu Fridays For Future grubu üyeleri, gruplarının Türkiye'deki temsilcilerinin 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için paylaştığı gönderiyi kaldırmalarını istediler. Atatürk'e hakaret ettiler!

Greta'nın Thunberg'ın Fridays For Future grubundan Atatürk'e Hakaret!

Greta Thunberg Çevre ve iklim aktivisti olarak biliniyor. Kurduğu Fridays For Future grubunun Türkiye'deki temsilcileri 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için bir gönderi paylaştı. Grubun diğer ülkelerdeki üyeleri gönderinin kaldırılmasını isteyerek Atatürk'e hakarette bulundular.

Greta'nın Thunberg'ın Fridays For Future grubundan Atatürk'e Hakaret!

TÜRKİYE GRUBUNDAN 'YÜRÜYEN KÖŞK' PAYLAŞIMI 

Fridays For Future (FFF) Türkiye temsilciliği 10 Kasım'da, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve onun doğa sevgisini anlatmak için "Yürüyen Köşk" olayını anlatan bir gönderi paylaşımında bulundu.

Greta'nın Thunberg'ın Fridays For Future grubundan Atatürk'e Hakaret!

FFF'nin global Telegram grubunda gönderinin kaldırılması istendi. FFF Türkiye temsilciliği ise gönderiyi kaldırmayı kabul etmedi.

ATATÜRK'E VE TÜRKIYE'DEKI TEMSİLCİLERE HAKARETLER 

Bunun üzerine FFF Türkiye temsilcilerine ve Atatürk'e hakaretler başladı. Bu hakaretlerden dolayı özür bekleyen FFF Türkiye temsilcileri sistematik ırkçılığa uğradıklarını belirtti. 

Greta'nın Thunberg'ın Fridays For Future grubundan Atatürk'e Hakaret!

Bir açıklama yayınlayan FFF Türkiye, konunun kapatılmasını talep ettiklerini ancak karşı tarafın hakarete devam ettiğini belirtti. Temsilciler, "FFF gibi bir toplulukta barışçıl ve dayanışmacı bir ortam olması gerekirken bize yapılan saldırılar geleceğimiz için hiç umut verici değildir" dediler.

ATATÜRK'E VE TÜRKLERE SOYKIRIMCI MUAMELESi  YAPTILAR 

Greta'nın Thunberg'ın Fridays For Future grubundan Atatürk'e Hakaret!

Türk kullanıcıların konunun kapatılmasına ilişkin ricalarına rağmen kullanıcılar Atatürk'e yönelik hakaretlerine devam edip Atatürk'ü Hitler'e de benzettiler.

Greta'nın Thunberg'ın Fridays For Future grubundan Atatürk'e Hakaret!

Greta'nın Thunberg'ın Fridays For Future grubundan Atatürk'e Hakaret!

Greta'nın Thunberg'ın Fridays For Future grubundan Atatürk'e Hakaret!

Greta'nın Thunberg'ın Fridays For Future grubundan Atatürk'e Hakaret!

Greta geçmişte de YPG'ye bu paylaşımla destek vermişti.

Greta'nın Thunberg'ın Fridays For Future grubundan Atatürk'e Hakaret!

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