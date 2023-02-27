Gretar Snaer Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gretar Snaer Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gretar Snaer Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gretar Snaer Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gretar Snaer Gunnarsson 8 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Grétar Snær Gunnarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gretar Snaer Gunnarsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gretar Snaer Gunnarsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Gretar Snaer Gunnarsson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Gretar Snaer Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gretar Snaer Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gretar Snaer Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gretar Snaer Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2015 yılında Hafnarfjördur

16 Mayıs 2017 yılında HK Kópavogs

16 Ekim 2017 yılında Hafnarfjördur

31 Mayıs 2018 yılında HB Tórshavn

31 Ekim 2018 yılında Hafnarfjördur

21 Şubat 2019 yılında Víkingur Ó.

21 Şubat 2020 yılında Fjölnir

18 Şubat 2021 yılında KR Reykjavík

Gretar Snaer Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gretar Snaer Gunnarsson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Gretar Snaer Gunnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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