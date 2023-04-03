Gretar Snaer Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gretar Snaer Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gretar Snaer Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gretar Snaer Gunnarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gretar Snaer Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gretar Snaer Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gretar Snaer Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gretar Snaer Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gretar Snaer Gunnarsson 8 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Grétar Snær Gunnarsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gretar Snaer Gunnarsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gretar Snaer Gunnarsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Gretar Snaer Gunnarsson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Gretar Snaer Gunnarssonboyu ve yaşı kaç

Gretar Snaer Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gretar Snaer Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Gretar Snaer Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gretar Snaer Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2015 yılında Hafnarfjördur

16 Mayıs 2017 yılında HK Kópavogs

16 Ekim 2017 yılında Hafnarfjördur

31 Mayıs 2018 yılında HB Tórshavn

31 Ekim 2018 yılında Hafnarfjördur

21 Şubat 2019 yılında Víkingur Ó.

21 Şubat 2020 yılında Fjölnir

18 Şubat 2021 yılında KR Reykjavík

Gretar Snaer Gunnarsson kimdir

Gretar Snaer Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gretar Snaer Gunnarsson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Gretar Snaer Gunnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gretar Snaer Gunnarsson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Kısmet isminin anlamı nedir, Kısmet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kısmet isminin anlamı nedir, Kısmet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor