Greyderin çarptığı küçük Eymen öldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş, greyderin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait Akın G. yönetimindeki greyder, iddiaya göre Şükrüköy çıkışında evinin önündeki yolda arkadaşıyla birlikte yürüyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada çevrede toplanan öfkeli kalabalık ise greyderin camlarını taşla kırdı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Eymen Kayra Taş'ın ölüm haberini alan ailesi ve köylüler, gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sürücü Akın G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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DHA