Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi Maaşları

Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6426,5_TL'dir. En düşük Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.29

Meslek Adı :

Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gri karton ve şirenz kağıt üretim evrelerini uygun olarak üretimi yapan ve kağıdın laminasyonuna ait işlemleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hurda kağıt tasnifi yapmak,

b) Kağıt hamuru yapmak,

c) Kağıt hamuru temizliği yapmak,

d) Elyaf öğütümü yapmak,

e) Tekrar eleme yapmak,

f) Elek partisi ön safia kullanmak,

g) Pres partisi ile sıkmak,

h) Kurutma partisi ile kurutmak

, i) Kalenderlemek,

j) Nişastalama ile mukavemet arttırmak,

k) Cobb?lama,

l) Mal sarıcıya kağıt sarmak,

m) Kağıt bağlamak, Kağıt ebatlamak,

n) İstiflemek, etiketlemek,

o) Gramaj, rutubet ve cobb testi yapmak,

p) Kağıt makinası ekipmanlarına kumanda etmek,

q) Elektrik, otomasyon panolarına ve düğmelerine kumanda etmek,

r) Buhar kazan ünitesini kullanmak,

s) Laminasyon yapmak,

t) Kağıt dilimlemek,

u) Kağıt kimyasallarını kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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