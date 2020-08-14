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Gri listede yer alan terörist 'Destan' yakalndı

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Van'ın Çatak kırsalında gerçekleştirilen 11 Ağustos tarihli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri listede yer alan ve 500 bin liraya kadar ödülle aranan 'Destan' kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu ifade edildi.

Gri listede yer alan terörist 'Destan' yakalndı

İçişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, 'Destan' kod isimli Belyan Bozyiğit'in 11 Ağustos tarihinde Van'ın Çatak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi. Teröristin isminin gri listede yer aldığı ve 500 bin liraya kadar ödülle arandığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle: 

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle 'GRİ LİSTE’de' yer alan 'Destan' kod adlı 'Belyan Bozyiğit' olduğu tespit edilmiştir."

 

 



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