Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi" denildi.
Etiketler : terörist, MSB, Bilal Kaplan
HABERE YORUM KAT