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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi" denildi.

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi" denildi.

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