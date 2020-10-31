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  3. Gri listedeki terörist teslim oldu! Teslim olan terörist sayısı 186'ya yükseldi

Gri listedeki terörist teslim oldu! Teslim olan terörist sayısı 186'ya yükseldi

Yılbaşından bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 186'ya yükseldi

Gri listedeki terörist teslim oldu! Teslim olan terörist sayısı 186'ya yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin ve Hakkari il jandarma komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2012'de örgüte katılan ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 186'ya yükseldi.



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