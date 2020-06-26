Gri listedeki terörist Tunceli'de etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya karşı iç güvenlik operasyonları sürüyor. Bu doğrultuda Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan 'Argeş' kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir"