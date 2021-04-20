Gri pasaport skandalında yeni gelişme! Belediye başkanları konuştu: Şoför bile geri dönmedi!

Almanya'ya 'gezi' bahanesiyle gidip bir daha geri dönmeyen 43 kişiyle birlikte açığa çıkan skandalda her geçen gün yeni detaylar açığa çıkıyor. İçişleri Bakanlığı yetkililerince, hizmet pasaportu ile para karşılığında yurt dışına insan kaçırdıkları öne sürülen 6 belediyeye soruşturma açılırken süphelerin odağındaki isimler açıklama yaptı.

Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilerin hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına 'gezi' ve 'eğitim' altında çıkış yaptığının ve bir daha dönmediğinin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı, 6 belediye hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bunun üzerine Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz, skandala karışan bazı belediyelerin başkanlarıyla görüşerek bilgi aldığını ifade etti.

'CHPli belediyeler üzerinden insan kaçırıldı mı?' başlıklı yazısında söz konusu 6 belediyenin başkanlarıyla görüştüğünü belirten Saymaz, o konuşmaların detaylarından öne öıkanları paylaştı.

"BİZİ TEK KELİMEYLE YEDİLER"

Gömeç Belediye Başkanı İrem Himam tarafından yağıldığı iddia edilen açıklamada, gönderilen 21 kişinin geri dönmediği belirtilerek, "Şoför bile geri dönmedi. Bizi tek kelimeyle yediler" ifadeleri kullanıldı.

"387 PASAPORTUN 23'Ü KAYIP"

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel de yurt dışına gitmek için çıkarılan 387 pasaportun 23'ünün kayıp olduğunu belirtti.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise 64 kişi gidilen karnavaldan 63 kişinin döndüğünü söyledi.