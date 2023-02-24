Grigor Dolapchiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigor Dolapchiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Grigor Dolapchiev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Grigor Dolapchiev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Grigor Dolapchiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigor Dolapchiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Grigor Dolapchiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigor Dolapchiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grigor Dolapchiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grigor Dolapchiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grigor Dolapchiev 23 Şubat 1994 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Григор Ивайлов Долапчиев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grigor Dolapchiev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Grigor Dolapchiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Grigor Dolapchiev'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Grigor Dolapchiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grigor Dolapchiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Grigor Dolapchiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grigor Dolapchiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2014 yılında Horizont

31 Aralık 2014 yılında CSKA Sofya

2 Ocak 2015 yılında Haskovo

30 Haziran 2015 yılında CSKA Sofya

21 Temmuz 2015 yılında Oborishte

30 Ocak 2016 yılında Spartak Pleven

25 Nisan 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Vitosha

1 Ocak 2020 yılında Dunav

1 Temmuz 2020 yılında Sportist Svoge

19 Ocak 2021 yılında Lok. Sofia

28 Temmuz 2021 yılında Sportist Svoge

12 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2021 yılında Cattolica

10 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2022 yılında B. Botevgrad

18 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

22 Temmuz 2022 yılında Chern. Burgas

7 Şubat 2023 yılında Minyor Pernik

Grigor Dolapchiev kimdir

Grigor Dolapchiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grigor Dolapchiev şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ZSKA Sofia (bis 12/2012)

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Grigor Dolapchiev nereli

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