Grigor Muradyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigor Muradyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grigor Muradyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grigor Muradyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grigor Muradyan 6 Ağustos 2002 tarihinde Akhalkalaki şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Գրիգոր Մուրադյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grigor Muradyan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Grigor Muradyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Grigor Muradyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Grigor Muradyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grigor Muradyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grigor Muradyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grigor Muradyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Ararat II

1 Temmuz 2021 yılında Ararat Yerevan

29 Temmuz 2021 yılında BKMA Erivan

12 Ocak 2022 yılında Ararat Yerevan

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

26 Eylül 2022 yılında Shirak Gyumri

Grigor Muradyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grigor Muradyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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