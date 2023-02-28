Grigor Nikoghosyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigor Nikoghosyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grigor Nikoghosyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grigor Nikoghosyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grigor Nikoghosyan 28 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Գրիգոր Նիկողոսյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grigor Nikoghosyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Alashkert II futbol takımında oynamaktadır. FC Alashkert II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Grigor Nikoghosyan'nin FC Alashkert II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Grigor Nikoghosyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grigor Nikoghosyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grigor Nikoghosyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grigor Nikoghosyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Alashkert II

Grigor Nikoghosyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grigor Nikoghosyan şuan FC Alashkert II takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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