Grigore Turda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigore Turda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grigore Turda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grigore Turda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grigore Turda 30 Temmuz 1997 tarihinde Sighetu Marmaţiei şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Grigore Ioan Turda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grigore Turda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SRL yapmaktadır. Grigore Turda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Grigore Turda'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Grigore Turda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grigore Turda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grigore Turda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grigore Turda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Foresta Suceava

24 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Armătura Zalău

18 Ağustos 2017 yılında Pandurii

1 Temmuz 2018 yılında FC Arges

Grigore Turda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grigore Turda şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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