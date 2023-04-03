Grigoris Zeibekis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigoris Zeibekis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grigoris Zeibekis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Grigoris Zeibekis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Grigoris Zeibekis 5 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γρηγόρης Ζεϊμπέκης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Grigoris Zeibekis Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Grigoris Zeibekis'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Grigoris Zeibekis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Grigoris Zeibekis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında PAO U19
Grigoris Zeibekis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Grigoris Zeibekis şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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