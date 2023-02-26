Grigoriy Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigoriy Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Grigoriy Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Grigoriy Morozov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Grigoriy Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigoriy Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Grigoriy Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigoriy Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grigoriy Morozov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grigoriy Morozov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grigoriy Morozov 6 Haziran 1994 tarihinde Izhevsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Морозов Григорий Павлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grigoriy Morozov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YB International yapmaktadır. Grigoriy Morozov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Grigoriy Morozov'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Grigoriy Morozov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grigoriy Morozov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Grigoriy Morozov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grigoriy Morozov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Akad. Togliatti

3 Ağustos 2012 yılında Dinamo M II

31 Aralık 2012 yılında Akad. Togliatti

1 Ocak 2013 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Moskova

17 Ekim 2020 yılında Ufa

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Moskova

14 Şubat 2022 yılında NK Celje

31 Ocak 2023 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2023 yılında NK Celje

Grigoriy Morozov kimdir

Grigoriy Morozov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grigoriy Morozov şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Grigoriy Morozov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Temmuz 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Grigoriy Morozov nereli

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