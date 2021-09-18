Grip aşısı fiyatı kaç TL 2021? Eczanede grip aşısı ne kadar 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

GRİP AŞISI FİYATI KAÇ TL 2021? ECZANEDE GRİP AŞISI NE KADAR 2021?

Yıl yıl aşı olma dönemleri değişse de Ekim ayının sonlarına doğru yapılmış olması gereken grip aşısının 2021 yılında eczanelerdeki satış fiyatı belli oldu. 2020 yılında 72,64 TL olan aşı, 2021 yılında eczanelerde 85 TL’ye satılacak.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Grip aşısı uygulamasının ardından koruyucu antikorların oluşma süresi yaklaşık olarak 2 haftayı bulabildiğinden, grip aşısının grip mevsiminden birkaç hafta önce uygulanması en iyisi olacaktır. Genel anlamda grip aşısının her yıl Ekim ayı sonu itibariyle yapılmış olması gerekir. Bununla birlikte, aşılamaya grip mevsimi boyunca devam edilir ve aşılama dönemi Ocak ayı sonrasına kadar sürebilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer konu da aşının daha önce kişiye uygulanmış olmasının koruyuculuğunu ciddi anlamda düşürmesidir. Yapılan araştırmalarda, özellikle yetişkinlerde yaz aylarında grip aşısı uygulanmasının ardından, koruyucu antikorların grip mevsimine kadar düştüğü ve aşının grip mevsimi başında yapılmasının ideal olduğu tespit edilmiştir.

GRİP AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.