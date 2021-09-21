Grip aşısı kaç yaşından itibaren yapılır? Grip aşısı kimlere yapılmaz? Kimlere yapılır?

GRİP HASTALIĞI NEDİR?

İnfluenza adı verilen ortomiksovirüs ailesine ait, insanlarla beraber kuşları ve memeli hayvanları da etkileyebilen bir RNA virüsünün yol açtığı mevsimsel bir enfeksiyon hastalığıdır.

Çoğunlukla sonbahar-kış döneminde yaygın hale gelen bu hastalık, başlıca bulaşma türü havada asılı kalan damlacıklardır.

GRİP AŞISI KAÇ YAŞINDAN İTİBAREN YAPILIR?

Grip aşısı çocuklar için 6. aydan itibaren yapılır. 6. aydan 9 yaşına kadar olan çocuklarda daha önce grip aşısı hiç yapılmadıysa ilk sefere mahsuben en az bir ay ara ile toplamda iki doz aşı olacak şekilde yapılmalıdır.

Daha öncesinde grip aşısı olmuş çocuklarda ve 9 yaşının üzerinde yer alan çocukların tek doz grip aşısı yaptırmaları yeterlidir.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILMAZ?

Daha önceden grip aşısı karşısında reaksiyon geliştirenlere

Aşının içerisinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerjik reaksiyon geliştirenlere

6 aydan küçük çocuklara

Hamileliğin ilk 3 ayında olanlara grip aşısı yapılmaz.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILIR?

6-59 ay arası tüm çocuklar

50 yaş üzeri herkes

Kronik akciğer, kalp, böbrek, karaciğer, nörolojik, kan ve metabolik hastalığı olan çocuk ve erişkinler

Herhangi bir nedenden dolayı bağışıklığı baskılanmış kişiler (bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar, HIV virüsü)

Bakımevinde kalan kişiler

Sağlık çalışanları

Aşırı şişman kişilerin grip aşısı yaptırmaları tavsiye ediliyor.

GRİP AŞISI HER YIL YAPTIRILMALI MI?

Her yıl görülen ve günlük yaşamı etkileyen gripten dolayı trafik kazalarından daha fazla insan hayatını kaybetmektedir. Özellikle çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar en çok etkilenen kitleler olmaktadır. Grip aşısı hem grip hem de gribe bağlı hastalıkları (menenjit, zatürre, orta kulak iltihabı) azaltır.

Grip aşısı her yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilmektedir. Bu yüzden sadece aşının olunduğu grip sezonu geçerlidir. Eskiden yapılan grip aşısına bakılmadan her yıl yaptırılması etkin bir koruma sağlamaktadır.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILMALIDIR?

Grip aşısı, aşı yapıldıktan iki hafta sonra etkili olmaktadır. Ekim ve Kasım ayları aşının etkisinin hissedilmesi için en uygun aylardır. Aşının koruyuculuk süresi yaklaşık 6-8 aydır.

GRİP AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Grip aşısının ciddi yan etkileri çok nadir görülür. Aşı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir. Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise %1in altında seviyededir. 1-2 gün içerisinde de tamamen geçmektedir.