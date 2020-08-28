Son günlerde uzmanlar yaklaşan kış aylarında koronavirüs salgınında vaka sayılarının artacağını öngörmesi nedeniyle vatandaşlara grip aşısı yapmaları önerisinde bulundu. Kış aylarında hastalıkların artacağı için grip aşısının yapılması önem arz ediyor. Bu yıl grip aşısı yaptırmak isteyen kişi sayısının artması bekleniyor. Bu kapsamda grip aşısı yaptırmak isteyenler Grip aşısı nedir? Yapılmalı mı? Ne zaman olunur? Ne zaman yapılır? Grip aşısı nerede yapılır? Grip aşısı fiyatı ne kadar 2020? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte merak ettiğiniz soruların cevapları...

GRİP NEDİR?

Genellikle kış aylarında ortaya çıkan influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen bir salgınlar yaratan bir infeksiyon hastalığıdır.Kış aylarında yaklaşık 6-8 hafta kadar etkili olur.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gribi meydana getiren çok sayıda belirti vardır. İşte o belirtiler:

- 39 derece ateş

- Şiddetli kas ve eklem ağrıları

- Halsizlik

- Bitkinlik

- Titreme

- Baş ağrısı

- Kuru öksürük

GRİP NASIL BULAŞIR?

Grip genel olarak öksürük, hapşırık virüs bulaşmış ellerle temas (örn.tokalaşma) sonrasında bulaşmaktadır.

GRİP NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Grip antiviral ilaçlar ve aşılanma ile tedavi edilir. Çoğunlukla vatandaşların ilk aklına gelen kavram aşıdır. Grip aşını herkese yapılmamaktadır. Çoğunlukla risk grubunda yer alan kişiler yapılır.

GRİP AŞISI NEDİR?

Grip salgınına karşı geliştirilen aşıya grip aşısı denir. Risk grubu içerisinde yer alan kişilerin yaptırmaları gereken bir aşıdır.

GRİP AŞISI YAPILMALI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütün vatandaşların grip aşısı yaptırmasının gerekli olmadığını açıklamıştı. Grip aşısı çoğunlukla Sağlık Bakanlığının bilgilerine göre Ekim ve Kasım aylarında yapılmalıdır.

Grip aşısı olması gereken kişiler şunlardır:

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlar

- Yaşlı bakım evinde kalanlar,

- Astımlı çocuklar ve yetişkinler,

- Kalp akciğer hastalığı olanlar,

- Şeker hastalığı, böbrek hastalığı ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar,

-Uzun süreli aspirin tedavisi alanlar,

-Grip sezonunda gebeliğinin ikinci veya üçüncü 3 ayında olacak kadınlar,

-Sağlık çalışanları,

-Yaşlı merkezlerinde çalışanlar,

-AIDS virüsü taşıyanlar.

GRİP AŞISINI KİMLER YAPTIRMAMALI?

Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.

GRİP AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI ?

Grip aşısı sonrası yüzde 15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.

GRİP AŞISI NE ZAMAN OLUNUR? NE ZAMAN YAPILIR?

Grip aşısı yapıldığı sezon içi etkili olmaktadır. Bu kapsamda grip aşısı her yıl yaptırılmalıdır.Sağlık Bakanlığı grip aşısının Ekim ve Kasım aylarında yapılmasını önermektedir. Aşının koruyuculuğu 6-8 kadar sürmektedir.

GRİP AŞISI NEREDE OLUNUR? VURULUYOR?

Aşı, ticari olarak eczanelerde bulunmaktadır. Reçetesiz olarak satın alınabilir. Fakat bir hekime danışarak yapılması bir çok açıdan faydalıdır. Grip aşısını devlet ödemez. Aşı uygulaması, erişkinlerde omuz kası içine veya cilt altına, 2 .yaşın altındaki çocuklarda uyluğun ön-yan kısmına bir sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. Her sene aşı içeriği değiştiğinden o sene üretilen aşı ile aşılanmalıdır. Bu şekilde yapılan aşı, kişiyi 1 yıl kadar gripten korur.

GRİP AŞISI NEREDE SATILIR?

Grip aşıları eczanelerde satılmaktadır. Reçetesiz olarak satılabilmektedir. Aşının bedeli SGK kapsamının dışındadır. Vatandaşlar bu ücreti kendileri ödemektedir.

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR 2020 ?

Grip aşısının fiyatı geçtiğimiz yıl Türkiye'deki fiyatı 72 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl için ise yetkililer tarafından henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı.

GRİBE İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Çok sayıda besin gribe karşı iyi gelmektedir. İşte o besinler:

-Tavuk çorbası

- Paça çorbası

-Portakal

- Greyfurt,

- Mandalina,

- Limonlu çay,

- Zencefil,

- Ekinezya,

- Kuşburnu,

- Adaçayı,

- Kekik çayı,

-Okaliptus çayı,

- Bal,

- Soğan ve sarımsak.

Grip aşısı ne kadar? Grip aşısı fiyatı 2020

Grip aşısı ne zaman yapılmalı?

Grip aşısı nerede yapılır?