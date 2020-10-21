Grip aşısının fiyatı 2020? Grip aşısı kimlere yapılır? E- Nabız giriş

Kış aylarına girdimiz şu günlerde koronavirüs salgını da sürerken grip salgınına yakalanmamak için grip aşısının yapılması önem arz ediyor. Bu kapsamda grip aşısı yaptırmak isteyen kişilerin beklediği gün geldi. Grip aşısı yaptırmak isteyenler de Grip (influenza) nedir? Grip belirtileri nelerdir? Grip aşısı geldi mi 2020 ? Grip aşısının fiyatı 2020? Grip aşısı kaç TL 2020? Kimlere yapılır? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. İşte Grip aşısı puanlaması ve grip aşısı kriterleri...

GRİP(İNFLUENZA) NEDİR?

Grip influenza virüsünün neden olduğu, genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Toplumun özelliklerine göre her yıl belirli sayıda insanı etkiler ve hastalandırır. Bu nedenle her yıl sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başı arasında beklenen sayıda kişide görülen bu hastalık mevsimsel grip olarak ifade edilmektedir.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar.

Aşağıdaki belirtilerden biri ya da birkaçı görülebilir;-

Ateş (koltuk altından ölçülen 38 °C ve üzeri)

-Titreme

-Kuru öksürük

-Boğaz ağrısı

-Burun akıntısı ve tıkanıklığı

-Baş ağrısı

-Kas ve eklem ağrıları

-Şiddetli halsizlik

-İshal, nadiren kusma

- Öksürük

Ateş (38 °C ve üzeri ) yükselir ve titreme görülür, bunlara baş ve karın ağrısı eşlik etmektedir. Kuru bir öksürük görülür. Bunların dışında, eklem ve boğaz ağrıları, iştahsızlık, burun akıntısı, hapşırma, baş dönmesi de grip hastalığında görülebilir.

Çocuklarda bu duruma kusma ve ishal eşlik edebilir, küçük çocuklarda dikkat edilmesi gereken ek belirti huzursuzluk, iştahsızlık ve uyku halidir.

Belirtiler hastanın günlük işlerini etkileyecek düzeye ulaşabilir. Halsizlik grip geçtikten sonra bile bir kaç hafta devam edebilir.

Şikâyetler genellikle 7 gün sürer, ilk 2-3 gün içerisinde şiddetlenir ve sonrasında düzelme başlar, ancak iyileşme süresi 1- 2 haftaya kadar da uzayabilir.

GRİP AŞISI GELDİ Mİ 2020?

Grip aşıları Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 150 bin civarında kişiye uygulanan aşı için bu yıl 1,5 milyon ve 860 bin şeklinde iki ayrı sipariş verildi. İlk etapta gelen aşılar illere dağıtılmaya başlandı. Aşılar aşama aşama her ile dağıtılacak.

GRİP AŞISININ FİYATI 2020? GRİP AŞISI KAÇ TL 2020?

Geçtiğimiz yıl 72,64 TL ile vatandaşlara yapılan grip aşısı bu yıl da aynı fiyattan vatandaşların kullanımına sunulacak.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILIR? E-NABIZ GİRİŞ

Grip aşılarının olacağı kişileri bu yıl Aile Hekimleri belirleyecek. İlk etapta kronik hastalıkları olan ve öncelikli hasta gruplarının aşılanması bekleniyor. Vatandaşlar grip aşısı olup olmayacağını e-Nabız sistemine giriş yaparak öğrenebilecek.

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GRİP AŞISI KRİTERLERİ

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, grip aşılarına ilişkin olarak," Kronik hastalıkları ve öncelikli hasta gruplarından başlanması gerekiyor. Henüz formatları resmi olarak açıklanmadı, ama aile hekimleri üzerinden reçete sistemine girilecek. Hastamız bunu hak ediyorsa, işaretlenmiş hasta reçete yönlendirmeye gidecek ve reçete üzerinde düzenlendikten sonra renkli reçete sisteminden oluşan reçetesi de eczane ekranında klasik reçete gibi şifresiyle işlem yapılacak. Sonrasında depomuzdan stok isteyeceğiz. Yani her reçete başına kendi ilacı birebir istenecek. İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde de aktif şekilde kayıtlar gözüküyor olacak. Depoda bunun teyidi alındıktan sonra hastaya özel ilacını bize sevk edecek" dedi.

GRİP AŞISI PUANLAMASI

Grip aşısı yaptırabilmek için Charlson Risk Skoru önem taşıyor. Bu puanlama aşılama için değil hastalık için getirildiğinden kimlerin yüksek riskli olduğu ile ilgili birçok tartışmaya yol açacak. Bu endekste hamileler, aşırı kilolular ve iki yaş altındaki çocukların durumu da dezavantaj taşıyor.

0: Risk Yok

1-2 puan: Hafif Risk

3-4 puan: Orta Risk

5 ve üzeri: Yüksek Risk