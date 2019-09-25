Grizu-263 BEÜ Rektörü Çufalı’yı ziyaret etti

Teknofest 2019 "4. Türksat Model Uydu Yarışması" Türkiye Birincisi Grizu-263 Uzay Takımı BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

TEKNOFEST kapsamında Türksat tarafından 10-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 4. Türksat Model Uydu yarışmasında 95 takım arasında Türkiye birincisi olarak üniversiteyi gururlandıran Grizu-263 Uzay Takımı, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi eşliğinde şampiyon öğrenciler kazandıkları ödülü Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı" ya takdim ettiler.

Grizu-263 Uzay Takımının elde ettiği başarılardan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Rektörümüz, üniversiteyi başarı ile temsil ederek birinci olan öğrencileri ve hocalarını tek tek kutlayarak kendilerine teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: İHA