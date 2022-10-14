Bartın'ın Amasra ilçesinde akşam meydana gelen maden ocağı patlama sonra patlamam nedeninin trafo kaynaklı grizu olmasının haber verilmesi ile birlikte grizunun ne olduğu merak konusu olmaya başladı. Grizu nedir? Grizu patlaması nasıl olur? Grizu neden patlar? gibi sorularını merak edenler için işte detaylar...

GRİZU NEDİR?

Grizu, maden ocaklarında bulunan yüksek sıcak ve basınç ile birlikte ortaya çıkan, büyük bir bölümünün metandan oluştuğu kolay bir şekilde patlayabilen gazdır.

GRİZU PATLAMASI NASIL OLUR?

Grizu patlaması belli orandaki metan gazının hava ile karışarak oluşması ile meydana gelen bir patlamadır. Patlamamın gerçekleşmesi için % 12 oksijen, metan gazının ise % 5-16 oranında olması sonrası patlama gerçekleşir.

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GRİZU NEDEN PATLAR?

Grizu patlamasının en önemli nedenlerinden birisi yaşlı kömür damarlarında bulunan yüksek grizudur. Havada bulunma oranı % 1 oranında olması gereken metanın yüksek seviyelere ulaşması ile birlikte patlama meydana gelebiliyor. Ayrıca Ocak derinliği, eğimi, üretim yöntemi, fay ve çatlak yapılarda grizu patlamasına neden olabiliyor.