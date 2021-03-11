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Grönland'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Grönland'ın Bayrağı Nasıldır?

Grönland'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Grönland'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Grönland hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Grönland'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Grönland'ın Bayrağı Nasıldır?

Grönland; Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, 2.166.086 km² ile kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı, Danimarka'ya bağlı özerk bölge. Bu buz tabakası 3 km. kalınlığında ve tabanı da deniz düzeyinin altında bulunur.

Grönland'ın Başkenti?

“Nuuk” şehri Grönland'ın başkentidir.

Grönland'ın Para Birimi Nedir?

“Danimarka Kronu” Grönland'ın para birimidir.

Grönland'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Grönland'ın telefon alan kodu : + 299

Grönland'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Grönland'ın Bayrağı Nasıldır?

Grönland'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Grönland

Grönland'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Nuuk

Grönland'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Greenland

Grönland'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Nuuk

Grönland'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Nuuk -Godthåb

Grönland'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Grönland'ın Bayrağı Nasıldır?

Grönland'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Kalaallit Nunaat - Grønland

Grönland'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Kalaallisut - Danca

Grönland'ın Bayrağı Nasıldır?

Grönland'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Grönland'ın Bayrağı Nasıldır?

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