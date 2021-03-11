Grönland'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Grönland'ın Bayrağı Nasıldır?
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Grönland; Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, 2.166.086 km² ile kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı, Danimarka'ya bağlı özerk bölge. Bu buz tabakası 3 km. kalınlığında ve tabanı da deniz düzeyinin altında bulunur.
Grönland'ın Başkenti?
“Nuuk” şehri Grönland'ın başkentidir.
Grönland'ın Para Birimi Nedir?
“Danimarka Kronu” Grönland'ın para birimidir.
Grönland'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Grönland'ın telefon alan kodu : + 299
Grönland'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Grönland
Grönland'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Nuuk
Grönland'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Greenland
Grönland'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Nuuk
Grönland'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Nuuk -Godthåb
Grönland'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Kalaallit Nunaat - Grønland
Grönland'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Kalaallisut - Danca