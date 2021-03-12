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Grönland'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Grönland'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Grönland'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Grönland'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Grönland'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Grönland'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Grönland; Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, 2.166.086 km² ile kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı, Danimarka'ya bağlı özerk bölge. Bu buz tabakası 3 km. kalınlığında ve tabanı da deniz düzeyinin altında bulunur.

Grönland'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Grönland, 56370 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 209. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000072 olduğu görülmektedir.

Grönland'ın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

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Grönland'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Grönland'ın yüz ölçümü 2200706 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Grönland'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 2166086 km²

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Grönland'ın Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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