Grotesk ne demek, TDK'ya göre Grotesk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Grotesk ne demek? Grotesk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi grotesk kelimesi. Peki grotesk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre grotesk nedir, grotesk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GROTESK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Grotesk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Grotesk kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre grotesk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eski Çağ Roma yapılarında bulunan tuhaf, gülünç figürlerden oluşmuş süsleme üslubu

- Kaba gülünçlüklerden, tuhaf ve olmayacak şakalaşmalardan yararlanan, karşıt görüntüleri, bağdaşmaz durumları şaşırtıcı biçimde birleştiren güldürü biçimi



GROTESK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yerleşik yönetim kadrolarına dayanarak gerçekleştirilen bu değişim, grotesk örnekler sunmakta gecikmedi.

