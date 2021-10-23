Grotesk ne demek, TDK'ya göre Grotesk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?Alparslan: Büyük Selçuklu ile ekrana dönmek için gün sayan Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyan inanamadı!Özcan Deniz'i yaka paça döven Feyza Aktan pişman olmadığını açıkladı! "Ben o tokadı yine atarım"AK Parti'yi eleştirmek isteyen İYİ Partili İbrahim Özkan baltayı taşa vurdu! Heykelleri CHP'li belediyenin yaptığını fark etti, paylaşımı sildiÖzcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir, nereli, kaç yaşında?Arabist ne demek, TDK'ya göre Arabist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan Hadise'ye sosyal medyada olay gönderme: Hepsi fake hesap!Manken Rukhshona Sadıkova kendisine şantaj yapan tacizcisini oyuna getirdi!Cem Küçük, Türkiye'nin gri listeye alınmasını değerlendirdi: Amerika, Rusya tedirgin, adam tabii ki sana operasyon çekecek
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Grotesk ne demek, TDK'ya göre Grotesk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Grotesk ne demek, TDK'ya göre Grotesk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Grotesk kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Grotesk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Grotesk nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Grotesk kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Grotesk ne demek, TDK'ya göre Grotesk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Grotesk ne demek? Grotesk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi grotesk kelimesi. Peki grotesk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre grotesk nedir, grotesk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

GROTESK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Grotesk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Grotesk kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre grotesk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eski Çağ Roma yapılarında bulunan tuhaf, gülünç figürlerden oluşmuş süsleme üslubu
- Kaba gülünçlüklerden, tuhaf ve olmayacak şakalaşmalardan yararlanan, karşıt görüntüleri, bağdaşmaz durumları şaşırtıcı biçimde birleştiren güldürü biçimi

GROTESK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yerleşik yönetim kadrolarına dayanarak gerçekleştirilen bu değişim, grotesk örnekler sunmakta gecikmedi.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT