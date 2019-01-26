"Grup Mozaik" Bursa'da konser verdi

BURSA (AA) - Grup Mozaik'in konserine Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, grubun ezgileri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Beş bestecisiyle şarkı ve enstrümantal müzik yapan, 1980 ve 90'ların kült grubu olan "Grup Mozaik", yıllar sonra ikinci büyük konserini Bursa'da verdi.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan grup uzun süre alkışlandı.

Konserin geliri, Bursa Atatürk Anadolu Lisesine verilecek.



Kaynak: AA